Greenpeace: “Il 60% delle bottiglie di plastica sul mercato italiano non viene riciclato. Il governo recepisca direttiva Ue sulla monouso” (Di venerdì 2 luglio 2021) Più del 60 per cento degli 11 miliardi di bottiglie immesse al consumo in Italia ogni anno non viene riciclato, mentre 7 miliardi di contenitori da 1,5 litri in PET (Polietilene Tereftalato, il tipo di plastica utilizzato per produrli), usati per confezionare le acque minerali e le bevande, rischiano di essere dispersi nell’ambiente e nei mari. A ciò si aggiungono le emissioni di gas serra generate dalla produzione delle bottiglie non riciclate, pari a 850mila tonnellate di CO2 equivalenti. È quanto emerge dal rapporto “L’insostenibile peso delle bottiglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Più del 60 per cento degli 11 miliardi diimmesse al consumo in Italia ogni anno non, mentre 7 miliardi di contenitori da 1,5 litri in PET (Polietilene Tereftalato, il tipo diutilizzato per produrli), usati per confezionare le acque minerali e le bevande, rischiano di essere dispersi nell’ambiente e nei mari. A ciò si aggiungono le emissioni di gas serra generate dalla produzionenon riciclate, pari a 850mila tonnellate di CO2 equivalenti. È quanto emerge dal rapporto “L’insostenibile peso...

