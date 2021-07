Grande gol a giro di Insigne, l’Italia sta battendo 2-1 il Belgio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il gol a giro se l’è conservato per l’occasione che conta. Lorenzo Insigne ha illuminato il quarto di finale tra Italia e Belgio con uno splendido gol a giro al termine di un’azione personale. Ha segnato il gol del 2-0 che è parso chiudere la partita. Invece non è andata così perché l’arbitro sloveno ha poi concesso un rigore generoso per una spallata – o giù di lì – di Di Lorenzo a Doku. Lukaku ha tirato centrale e ha battuto Donnarumma. Portiere che sullo 0-0 è stato determinante con un intervento su De Bruyne. Poi, è arrivato l’1-0 di Barella. l’Italia sta giocando meglio del Belgio che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Il gol ase l’è conservato per l’occasione che conta. Lorenzoha illuminato il quarto di finale tra Italia econ uno splendido gol aal termine di un’azione personale. Ha segnato il gol del 2-0 che è parso chiudere la partita. Invece non è andata così perché l’arbitro sloveno ha poi concesso un rigore generoso per una spallata – o giù di lì – di Di Lorenzo a Doku. Lukaku ha tirato centrale e ha battuto Donnarumma. Portiere che sullo 0-0 è stato determinante con un intervento su De Bruyne. Poi, è arrivato l’1-0 di Barella.sta giocando meglio delche ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande gol Gol Barella: grande destro del centrocampista che batte Courtois Nicolò Barella porta in vantaggio l'Italia con uno straordinario destro: tiro imprendibile che non lascia scampo a Courtois - VIDEO L'Italia si porta in vantaggio con il grande gol di Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter si rende protagonista di una giocata fantastica che regala il vantaggio agli azzurri. Batti e ribatti in area, palla fuori ...

ITALIA SI INGINOCCHIA CON IL BELGIO/ Azzurri solidali con i Diavoli Rossi ... gran gol di Barella! L'ITALIA SI INGINOCCHIA COL BELGIO? NESSUN ANNUNCIO UFFICIALE MA... La ... come spesso accade, sui temi di grande rilevanza spesso ha posizioni contraddittorie o sempre a metà del ...

Gol Barella: grande destro del centrocampista che batte Courtois - VIDEO Calcio News 24 LIVE TJ - BELGIO-ITALIA 1-2, Lukaku tiene in partita i belgi 45'+3 - Finisce il primo tempo: Italia avanti sul Belgio per 2-1 dopo la fine del primo tempo. A Barella e Insigne risponde Lukaku su rigore, tutto aperto per la qualificazione alle ...

LIVE TJ - BELGIO-ITALIA 0-1, azzurri in vantaggio con Barella 37'- Errore di Barella ne cercare di servire Chiesa, palla direttamente a Courtois. 33'- Fallo in attacco di Immobile su Courtois, punizione per il Belgio.

