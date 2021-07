Governo: Renzi, 'con Draghi altra musica, per fortuna Iv non ha avuto paura' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Io sono molto orgoglioso del fatto che ci sia Draghi a Palazzo Chigi e non più Conte. Piano piano sarà chiaro a tutti che la crisi di gennaio ha salvato il Paese: sui vaccini, sui posti di lavoro, sul ruolo internazionale dell'Italia, con Draghi al posto di Conte è tutta un'altra musica". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Meno male che Italia Viva non ha avuto paura. Non ringrazierò mai a sufficienza le ragazze e i ragazzi del gruppo parlamentare che hanno tenuto quando sembrava impossibile. Abbiamo tolto il Paese ai Ciampolillo per darlo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Io sono molto orgoglioso del fatto che ci siaa Palazzo Chigi e non più Conte. Piano piano sarà chiaro a tutti che la crisi di gennaio ha salvato il Paese: sui vaccini, sui posti di lavoro, sul ruolo internazionale dell'Italia, conal posto di Conte è tutta un'". Lo scrive Matteonella enews. "Meno male che Italia Viva non ha. Non ringrazierò mai a sufficienza le ragazze e i ragazzi del gruppo parlamentare che hanno tenuto quando sembrava impossibile. Abbiamo tolto il Paese ai Ciampolillo per darlo a ...

Advertising

lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - UranoRebel : @wimganz @mesoada @danieledv79 @RaffaelePizzati @magnagati86 @SimoneAlliva @ItaliaViva 'anime belle'... sapete non… - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'con Draghi altra musica, per fortuna Iv non ha avuto paura'... - nemiroski : @g_scotti1612 @DelMoroMassimo1 2/Nel 2018 impedì nascesse governo giallorosso con #5S freschi del 33%. Nel 2019 sce… - Cavalodiritorno : @Nico01042014 Nico,io capisco le tue idee ma non le condivido. Il movimento 5 stelle era altro,nelle ultime tornate… -