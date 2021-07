Governare il futuro. Per ora i social potranno continuare nell’ostracismo digitale ai politici (Di venerdì 2 luglio 2021) Poco più di un mese fa il Governatore della Florida Ron De Santis aveva firmato una legge con la quale vietava ai social media di riservare a un candidato politico il trattamento riservato all’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump da tutti i principali social network all’indomani dei fatti di Capitol Hill ovvero condannarlo all’ostracismo digitale perpetuo. Lo scorso 30 giugno, però, un Giudice ha congelato l’efficacia della legge in questione. Ordine, contrordine, uguale disordine. Facebook, Twitter, YouTube e gli altri potranno, almeno per il momento, continuare a mettere alla porta, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Poco più di un mese fa il Governatore della Florida Ron De Santis aveva firmato una legge con la quale vietava aimedia di riservare a un candidato politico il trattamento riservato all’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump da tutti i principalinetwork all’indomani dei fatti di Capitol Hill ovvero condannarlo all’ostracismoperpetuo. Lo scorso 30 giugno, però, un Giudice ha congelato l’efficacia della legge in questione. Ordine, contrordine, uguale disordine. Facebook, Twitter, YouTube e gli altri, almeno per il momento,a mettere alla porta, ...

