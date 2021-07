“Glielo ha detto sottovoce”. La frase sussurrata da Harry a William prima di scoprire la statua di Lady Diana (Di venerdì 2 luglio 2021) Il primo luglio è stata una giornata molto importante per il principe William e il fratello Harry, tornato in patria dagli Stati Uniti, dove vive insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e la piccola Lilibet Diana. I due hanno partecipato all’inaugurazione della statua dedicata alla madre – proprio il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni – morta nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. La principessa di trovava in Francia insieme al compagno, l’imprenditore Dodi Al-Fayed, suo compagno, deceduto anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Il primo luglio è stata una giornata molto importante per il principee il fratello, tornato in patria dagli Stati Uniti, dove vive insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e la piccola Lilibet. I due hanno partecipato all’inaugurazione delladedicata alla madre – proprio il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni – morta nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. La principessa di trovava in Francia insieme al compagno, l’imprenditore Dodi Al-Fayed, suo compagno, deceduto anche ...

Advertising

ila__gallo : RT @moonshadow_369: Eda ha sempre spinto Serkan oltre i propri limiti. Forse non glielo hai mai detto espressamente, come qualcuno avrebbe… - polistodis : @estra2702 Ieri, evidentemente la mia amica glielo ha detto e lui s'è presentato così, io interdetta ?? - GH05TOFY0U : @idstilldancewu @adorelouou SE NON FOSSIMO SU TWITTER GLIELO AVREI DETTO IERI - KekkaW__ : @mancopenientee @simona01__ HO DETTO CHE GLIELO DEVONO DARE GLI ALTRI NON CHE LO DEVE DARE LEI. - tetehyunjin : stay strong ha detto hyunjin e chi glielo dice che è solo per lui che riesco ad esserlo -