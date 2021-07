Gli occhi dell’Italia sulla stabilità dell’Algeria (Di venerdì 2 luglio 2021) Lo scenario post elettorale dell’Algeria non è così distante da quello auspicato dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune. C’è stato sì un rafforzamento dei movimenti islamisti, ma non un vero e proprio sfondamento. Inoltre il Fronte di Liberazione Nazionale (Fln), partito al potere dall’indipendenza, ha mantenuto il primato nelle preferenze nonostante la perdita di almeno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 2 luglio 2021) Lo scenario post elettoralenon è così distante da quello auspicato dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune. C’è stato sì un rafforzamento dei movimenti islamisti, ma non un vero e proprio sfondamento. Inoltre il Fronte di Liberazione Nazionale (Fln), partito al potere dall’indipendenza, ha mantenuto il primato nelle preferenze nonostante la perdita di almeno InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhi In Usa creati 850mila posti, più delle attese, ma Europa non si scuote La ripresa dell'economia globale continua a essere il focus principale, con gli occhi sulle evoluzioni della pandemia. Petrolio poco mosso. Spread cala sotto 100 punti, poi risale Dopo i guadagni della vigilia , le Borse europee si muovono in leggero rialzo e non prendono ...

Genoa, richiesta dal Brasile per Jandrei Su di lui ha infatti messo gli occhi il San Paolo. Lo scrive l'edizione genovese di Repubblica.

Cosa fare per proteggere gli occhi durante il periodo estivo CataniaToday Windows 11 sarà gratis: bastano solo 6€ per prepararsi con Windows 10 GoDeal24 prosegue gli sconti sui software di Microsoft per il mese di giugno; con l’avvicinarsi di Windows 11 potrebbe essere il momento giusto per aggiornare il proprio vecchio PC alla versione 10 a ...

Motor Bike Expo: occhi puntati verso l’appuntamento del 2022 [FOTO] Dopo la recente Special Edition di Motor Bike Expo, gli organizzatori sono già operativi in vista della 14ª edizione della rassegna, prevista dal 13 al 16 gennaio del 2022 a Veronafiere.Indicazioni Sp ...

