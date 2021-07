Gli insulti a Malika Ayane destinati all’altra Malika (Di venerdì 2 luglio 2021) Utilizzare i social network per dare sfogo all’insulto libero è una pratica molto diffusa, seppur completamente priva di senso e raziocinio. E lo diventa ancor di più quando il leone da tastiera libera le proprie dita su una tastiera per colpire la persona sbagliata. È accaduto in passato – per esempio con l’attore Alessandro Borghi “scambiato” per il parlamentare della Lega Claudio Borghi – e ieri è successo a Malika Ayane “confusa” con Malika Chahly, la ragazza finita nel mirino delle critiche dopo aver utilizzato parte dei soldi raccolti in suo favore per un brutto episodio di omofobia familiare in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Utilizzare i social network per dare sfogo all’insulto libero è una pratica molto diffusa, seppur completamente priva di senso e raziocinio. E lo diventa ancor di più quando il leone da tastiera libera le proprie dita su una tastiera per colpire la persona sbagliata. È accaduto in passato – per esempio con l’attore Alessandro Borghi “scambiato” per il parlamentare della Lega Claudio Borghi – e ieri è successo a“confusa” conChahly, la ragazza finita nel mirino delle critiche dopo aver utilizzato parte dei soldi raccolti in suo favore per un brutto episodio di omofobia familiare in ...

