Giù le mani dal prosecco | Italia contro la Croazia e il suo prosek taroccato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug – Giù ledallache vorrebbe far riconoscere il suocome Doc dalla Ue. IlDoc e Docg è solo quellono e il nostro governo dovrà opporsi nelle sedi europee per bloccare la mossa scorretta della. Dalla Lega al Pd, la condanna è unanime: la provocazione croata va respinta. Anche perché l’eccellenza agroalimentare made in Italy è perennemente sotto attacco.sotto attacco: lavuole far registrare in Ue la ...