Giornata mondiale degli ufo, l’incidente di Roswell tra storia e leggenda (Di venerdì 2 luglio 2021) Si festeggia oggi la Giornata mondiale degli Ufo. La data scelta per questa ricorrenza è quella del famoso incidente di Roswell avvenuto il 2 luglio 1947. Un misterioso evento oggetto di diverse interpretazioni da parte di ufologi e appassionati. La Giornata mondiale degli ufo e l’incidente di Roswell Roswell e l’area 51, fonte La 7 AttualitàIl 2 luglio è stato scelto come La Giornata mondiale degli ufo. Questa data è molto importante per gli ufologi di tutto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Si festeggia oggi laUfo. La data scelta per questa ricorrenza è quella del famoso incidente diavvenuto il 2 luglio 1947. Un misterioso evento oggetto di diverse interpretazioni da parte di ufologi e appassionati. Laufo edie l’area 51, fonte La 7 AttualitàIl 2 luglio è stato scelto come Laufo. Questa data è molto importante per gli ufologi di tutto il ...

