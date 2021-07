Giornata Mondiale degli UFO | i film e le serie adatti all’evento

Advertising

Corriere : Oggi si festeggia la Giornata mondiale degli Ufo: il 2 luglio 1947 e «l’incidente di Ro... - SkyTG24 : Giornata Mondiale degli Ufo, ecco cosa si ricorda il 2 luglio - andreabettini : Oggi è il #30giugno, anniversario dell'evento di Tunguska, e si celebra l'#AsteroidDay, la Giornata mondiale dedica… - Marypg86843195 : RT @michelewadcapo: Oggi è definitivamente la Giornata Mondiale dei Commenti Impazziti ??????? #prelemi - frances15558983 : RT @michelewadcapo: Oggi è definitivamente la Giornata Mondiale dei Commenti Impazziti ??????? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Proprio nelladi ieri l'Oms, l'Organizzazionedella sanità, ha lanciato un monito proprio riguardo il rischio di un'altra ondata pandemica. Come si legge nel documento: "Sebbene in ...Roma, 02 lug 13:05 - Il Programma alimentaredelle Nazioni Unite ha ripreso le sue operazioni nella regione del Tigrè, in Etiopia, dopo ... Nelladi ieri il Pam ha raggiunto 10 mila ...Proprio nella giornata di ieri l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha lanciato un monito proprio riguardo il rischio di un’altra ondata pandemica. Come si legge nel documento: “Sebbene in ...Iniziative in tutte le diocesi del mondo, a Roma gli eventi principali. Il Papa: "Occasione provvidenziale per tante famiglie". Il nuovo logo ...