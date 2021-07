Giornata Mondiale degli Ufo: cosa accadde il 2 Luglio 1947 (Di venerdì 2 luglio 2021) Ecco perchè quella del 2 Luglio è una data tanto importante da diventare per gli appassionati di fenomeni paranormali la Giornata Mondiale degli Ufo Per gli appassionati di fenomeni paranormali, tra cui si annovera addirittura anche l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, quella del 2 Luglio è una data campale, tanto da essere ormai assimilata e conosciuta come la Giornata Mondiale degli Ufo. In particolare, si racconta che in questo giorno – ma nel 1947 – avvenne a Roswell, una cittadina del ... Leggi su zon (Di venerdì 2 luglio 2021) Ecco perchè quella del 2è una data tanto importante da diventare per gli appassionati di fenomeni paranormali laUfo Per gli appassionati di fenomeni paranormali, tra cui si annovera addirittura anche l’ex PresidenteStati Uniti d’America Barack Obama, quella del 2è una data campale, tanto da essere ormai assimilata e conosciuta come laUfo. In particolare, si racconta che in questo giorno – ma nel– avvenne a Roswell, una cittadina del ...

