Giappone, 15 ciliegie vendute all'asta per 3.400 euro. Seduce il frutto proibito di Aomori (Di venerdì 2 luglio 2021) Una confezione contenente 15 ciliegie di prima qualità in Giappone è stata venduta per 450.000 yen. L'equivalente di 3.400 euro. La vendita stellare è avvenuta alla prima asta della stagione nel nord del Paese. Giappone, 15 ciliegie vendute a 3.400 euro Il frutto della varietà più ricercata, conosciuta per il sapore dolce e la sua gradevolezza , coltivata e promossa dalla prefettura di Aomori, ha una larghezza minima di 31 millimetri. Ed è venduta con il nome di Aomori Heartbeat, i 'Battiti del cuore di ...

