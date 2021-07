Gianluca Jodice racconta a Taormina il dramma de "Il cattivo poeta"

(Di venerdì 2 luglio 2021) Immancabile in un festival della ripartenza uno dei primi film proiettati in sala dopo la riapertura, che ha sbancato al botteghino già dal primo giorno di programmazione. Il regista napoletano...

Ruijika : IL CATTIVO POETA (2021) di Gianluca Jodice - Trailer Ufficiale HD - adriana89231342 : RT @vittoriale: 'D’Annunzio così cinematografico', dopo #IlCattivoPoeta di Jodice anche una serie tv sull’Impresa di Fiume. 'Il cinema non… - geertenmaria : RT @vittoriale: 'D’Annunzio così cinematografico', dopo #IlCattivoPoeta di Jodice anche una serie tv sull’Impresa di Fiume. 'Il cinema non… - vittoriale : 'D’Annunzio così cinematografico', dopo #IlCattivoPoeta di Jodice anche una serie tv sull’Impresa di Fiume. 'Il ci… -

Immancabile in un festival della ripartenza uno dei primi film proiettati in sala dopo la riapertura, che ha sbancato al botteghino già dal primo giorno di programmazione. Il regista napoletano Gianlu ...Oggi la prima pellicola italiana in gara, "A classic horror story" con Matilda Lutz, che segna il debutto di Netflix alla manifestazione ...