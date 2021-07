Advertising

Kroos dice addio alla nazionale: «È stato un grande onore poter indossare questa maglia per tanto tempo» - Germania, Kroos dice addio alla nazionale: Il 31enne trequartista del Real Madrid lascia dopo 106 presenze: 'Voglio… - Germania, Kroos saluta la nazionale: "Voglio pensare solo a Real e famiglia" - Kroos dice addio alla nazionale: "Voglio concentrarmi su Real e famiglia" - Toni Kroos dice addio alla Nazionale all'età di 31 anni

Poi, prosegue: 'E inoltre, come marito e papà, vorrei esserci anche per mia moglie e i miei tre figli. È stato un grande onore per me poter indossare questa maglia per così tanto ..."E' una decisione irrevocabile" , mette subito in chiaro Tonisuoi social network, " ho giocato per 106 volte con lae non ci sarà un'altra volta ". Così il talento tedesco del Real Madrid dice addio alla nazionale tedesca . " Avrei tanto ..."Ho giocato con la Germania 106 volte. Non ci saranno altre apparizioni - ha scritto Kroos sui social -. Mi sarebbe piaciuto molto che fossero state 109 raggiungendo, e trionfando, nella finale ...L’annuncio di Kroos sui social: “Decisione presa da tempo. Vorrei ringraziare in particolare Low. Mi ha reso un campione del mondo” ...