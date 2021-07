Germania, Kimmich: “Delusione profonda e molto difficile da accettare, avremmo potuto vincere il torneo” (Di venerdì 2 luglio 2021) Tramite il proprio profilo Instagram, il centrocampista della Germania, Joshua Kimmich, ha voluto esprimere il suo dispiacere per l’eliminazione da Euro 2020 della sua Nazionale e per il termine dell’incarico da CT per Joachim Löw. “La Delusione è profonda, ed è molto difficile per me da accettare.Ho sempre creduto al 100% che avremmo potuto vincere il torneo, e sono molto triste perché non siamo riusciti a rendere orgogliosi voi e tutti noi. Si è trattato di una grande opportunità che ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Tramite il proprio profilo Instagram, il centrocampista della, Joshua, ha voluto esprimere il suo dispiacere per l’eliminazione da Euro 2020 della sua Nazionale e per il termine dell’incarico da CT per Joachim Löw. “La, ed èper me da.Ho sempre creduto al 100% cheil, e sonotriste perché non siamo riusciti a rendere orgogliosi voi e tutti noi. Si è trattato di una grande opportunità che ...

