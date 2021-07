Geografia visionaria | viaggio nell’Italia che cambia

(Di venerdì 2 luglio 2021) (di Mauro Garofalo) L’acqua alta è ormai la normalità. Il livello dei mari è cresciuto di due metri. Il 10% del Vietnam è sott’acqua e pure l’Italia non è messa troppo bene: di Venezia, Rimini, Parma restano ricordi, nel Salento ci sono i fiordi, il resto è mare. Esattamente 1.000 anni dopo ildi Goethe in Italia, Telmo Pievani e Mauro Varotto con il lorodell’Antropocene (mappe di Francesco Ferrarese, Aboca, 22 euro) e l’esplicativo sottotitolo Ladel nostro futuro propongono unsurreale e onirico nel Belpaese. Lo fanno sulla ...

L'HuffPost

Nel 2786, esattamente mille anni dopo il viaggio di Goethe, il giovane Milordo comincia un tour a bordo del battello Palmanova attraverso ladel nostro futuro: tappa dopo tappa, ......il pregio di integrare lafisica a quella interiore, in un tragitto che comprende le terre venete e emiliano romagnole. Grazie a una scrittura semplice e coinvolgente, a trattie ...Attraverso un registro narrativo dantesco, gli autori ci mostrano le conseguenze dell’Antropocene: le future isole tropicali del sud; la Marmolada, il principale ghiacciaio delle Dolomiti, estinto; gl ...Pochi giorni fa, le Nazioni Unite hanno dichiarato che la prossima pandemia potrebbe essere la siccità. Un problema globale, appunto, che riguarderà tutti, non solo i Paesi in via di sviluppo. L’acqua ...