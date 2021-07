Genoveffa “Jenny” Darone | chi è la moglie “timida e solare” dell’attaccante della Nazionale Lorenzo Insigne

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 luglio 2021), detta, è una delle bellissime wags che in questi giorni stanno facendo il tifo per gli azzurri, nonché le loro dolci metà., ladiè una wags sui generis, scopriamo come mai!: insieme fin da piccoli Nata il 24 settembre del 1993,ha quasi 28 anni. Il suo paese natale è Frattaminore, in provincia di Napoli e non lontano da quello del calciatore, Frattamaggiore. I ...