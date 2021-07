Genova | la grande distribuzione non si ferma più | nel 2020 raggiunti 126mila mq di supermercati | La mappa delle possibili aperture

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Genova grande

Il Secolo XIX

era unacittà di quasi 900 mila abitanti, che aveva da poco subito l'alluvione terribile del 1970, ma anche il sequestro a lieto fine di Sergio Gadolla, un altro figlio, come Milena, di ...... per lavori, e coda anche sull'A7 Milano -in direzionefra Isola del Cantone e Ronco ... Sempre sull'A1, Aspi segnala una coda di due chilometri in direzione delRaccordo Anulare di ...Genova – Genova ospita il primo grande convegno in presenza a livello nazionale: al Teatro della Corte è iniziato il Convegno di Slow Food. Sono presenti 251 delegati (9 Abruzzo e Molise, 2 Basilicata ...Genova. Anno positivo per Liguria Digitale: la società informatica in-house della Regione Liguria ha chiuso il bilancio con un valore della produzione ha raggiunto i 69,4 milioni di euro circa, aument ...