«Generazione 56K» | com’è la prima serie dei The Jackal su Netflix

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo il video sugli anni d’oro e sul mito ancora inossidabile di Max Pezzali di cinque anni fa, un po’ ce lo aspettavamo che i The Jackal avrebbero dedicato la loro prima serie tv a un certo «effetto nostalgia» che ancora oggi traspare in chi è nato tra gli anni Ottanta e Novanta, i testimoni più freschi di una fase storica che ha portato le videocassette, i floppy e i CD a sparire facendoci pensare che il periodo in cui non ci si fotografava con la forchetta in mano fosse il più bello della nostra vita. Generazione 56K, la serie prodotta da Cattleya e disponibile su Netflix dal 1° luglio, parla di questo, ma anche di tanto altro. Al centro di questa favola moderna molto leggera e molto godibile c’è, infatti, l’amore tra Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli), due ragazzi che si conoscono da bambini e che si rincontrano per caso nell’età adulta, facendo i conti con le classiche complicazioni sentimentali delle love story che, anziché aiutarli ad avvicinarsi, sembrano allontanarli sempre di più. https://www.youtube.com/watch?v=qGd4o54vFk8