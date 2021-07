Gazzetta: l’80% del pubblico dell’Allianz Arena tiferà Italia, previsti 10mila tifosi azzurri (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera, all’Allianz Arena, si giocherà Belgio-Italia e sugli spalti la maggioranza degli spettatori sarà Italiana, scrive la Gazzetta. In poche ore è stato registrato il sold out dei biglietti, in tutto quelli disponibili erano 14.500: di questi, il 70-80% tiferà Italia. “Sold out in poche ore. Solo 14.500 spettatori per una sfida che poteva essere destinata a 75.000 è uno dei tanti scherzi che il destino Covid ha fatto a questo Europeo, ma tant’è: capienza ridotta al 20%, le regole in Baviera sono queste e noi le conosciamo bene. Possiamo consolarci così: secondo un calcolo ovviamente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Stasera, all’Allianz, si giocherà Belgio-e sugli spalti la maggioranza degli spettatori saràna, scrive la. In poche ore è stato registrato il sold out dei biglietti, in tutto quelli disponibili erano 14.500: di questi, il 70-80%. “Sold out in poche ore. Solo 14.500 spettatori per una sfida che poteva essere destinata a 75.000 è uno dei tanti scherzi che il destino Covid ha fatto a questo Europeo, ma tant’è: capienza ridotta al 20%, le regole in Baviera sono queste e noi le conosciamo bene. Possiamo consolarci così: secondo un calcolo ovviamente ...

