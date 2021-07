Garcinia cambogia: proprietà, benefici e controindicazioni (Di venerdì 2 luglio 2021) Cos’è La Garcinia (Garcinia cambogia) è un specie che appartiene alla famiglia delle Clusiaceao o Guttiferae, la stessa dell’iperico. Si tratta di un piccolo arbusto originario del Sud Est Asiatico, che cresce in zone tropicali e subtropicali. La pianta di Garcinia ha foglie opposte, fiori solitari e frutti simili a piccole zucche, di colore giallo-verde. La droga della Garcinia è rappresentata dal pericarpo del frutto, la parte che avvolge il seme, carnoso e dal sapore astringente e salato. La Garcinia è da sempre utilizzata nelle medicine tradizionali delle popolazioni da cui proviene la ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021) Cos’è La) è un specie che appartiene alla famiglia delle Clusiaceao o Guttiferae, la stessa dell’iperico. Si tratta di un piccolo arbusto originario del Sud Est Asiatico, che cresce in zone tropicali e subtropicali. La pianta diha foglie opposte, fiori solitari e frutti simili a piccole zucche, di colore giallo-verde. La droga dellaè rappresentata dal pericarpo del frutto, la parte che avvolge il seme, carnoso e dal sapore astringente e salato. Laè da sempre utilizzata nelle medicine tradizionali delle popolazioni da cui proviene la ...

