Garante Privacy, allarme capitalismo estrattivo | Punto Informatico (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Garante per la Protezione dei Dati Personali denuncia i gravi pericoli sociali e geopolitici dell’attitudine predatoria delle piattaforme online. Garante Privacy, allarme capitalismo estrattivo Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Garante Privacy, allarme capitalismo estrattivo Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilper la Protezione dei Dati Personali denuncia i gravi pericoli sociali e geopolitici dell’attitudine predatoria delle piattaforme online.. Read MoreL'articoloproviene da HelpMeTech.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Garante: 'La funzione sociale della privacy è ancora più evidente nell'attuale congiuntura contraddistinta da tr… - PaoloCond : RT @lapinna1: Dalla pandemia al calcio, dalla crisi dei 5 stelle al rapporto 2020 sulla privacy. Con noi @piersileri, @TITTIPRICE,il Garant… - ZenatiDavide : ALGOCRAZIA- Il Garante della privacy: strapotere delle piattaforme digitali, i nostri dati il prezzo pagato per i l… - pillaiandrea : RT @vitalbaa: La 'privacy' è sempre meno una questione privata, ma tema di rilievo pubblico su cui si misura, anche in termini geopolitici,… - informapirata : RT @vitalbaa: La 'privacy' è sempre meno una questione privata, ma tema di rilievo pubblico su cui si misura, anche in termini geopolitici,… -