Galli: 'I guariti dal Covid hanno molti anticorpi, eviterei di vaccinarli adesso' (Di venerdì 2 luglio 2021) Il dibattito sulla vaccinazione a chi ha già avuto il Covid si riaccende. Sa chi, secondo me, non deve essere vaccinato? I tantissimi guariti che hanno un gran bel po' di anticorpi e che è assurdo ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) Il dibattito sulla vaccinazione a chi ha già avuto ilsi riaccende. Sa chi, secondo me, non deve essere vaccinato? I tantissimicheun gran bel po' die che è assurdo ...

