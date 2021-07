Fred De Palma si racconta a FqMagazine | “Mia mamma mi faceva ascoltare musica classica Beatrice? E’ la mia insostituibile ragazza” Ecco chi è

(Di venerdì 2 luglio 2021) Quasi quattro milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 18 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia, il primo artista italiano a portare il reggaeton in Italia e l’unico ad aver raggiunto la seconda posizione posizione dei singoli più ascoltati in un Paese straniero con “Se iluminaba”, cinque volte disco di Platino in Spagna.De(vero nome Federico Palana) è uno dei fenomeni più interessanti del panoramale italiano, soprattutto un artista coraggioso che ad un certo punto della carriera ha deciso di mollare il rap per abbracciare il reggaeton, mentre tutti gli dicevano che era folle ad azzardare un passo così ...

Federico Rossi - ...Il reggaeton esce dall'estate e diventa cultura. Fred De Palma con Unico ha posto le fondamenta per trasformare dei momenti in un movimento. L'album è nato a Miami e cresciuto in Colombia per arrivare in Italia. La direzione artistica di Takagi e ...Esce "Unico" il nuovo album di Fred De Palma, che è stato intervistato da Anna Pettinelli e Sergio Friscia. Il nuovo album, ma anche un nuovo singolo con Anitta (dopo il successo dello scorso anno che ha conquistato grazie a "Ti raggiungerò" un posto sicuro tra le canzoni più amate dell'estate, Fred De Palma ha appena pubblicato "Un altro ballo", un nuovo singolo che rinnova l...