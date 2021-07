Francia, l’eliminazione con la Svizzera brucia ancora: “Raccolte 270mila firme per rigiocare la partita” (Di venerdì 2 luglio 2021) Parigi, 2 lug – Ai nastri di partenza degli Europei di calcio, la Francia campione del mondo era certamente tra le favorite, se non la favoritissima, per aggiudicarsi il titolo. Ma i bleus, c’è poco da fare, non hanno brillato: anche quando ha vinto, la Nazionale transalpina non ha mai convinto. Troppi solisti, troppe prime donne, poco gioco di squadra. E così, alla fine, la Francia ha dovuto salutare tutti già agli ottavi di finale, battuta a sorpresa dalla Svizzera al termine di una partita al cardiopalma (3-3), risolta solo ai calci di rigore. La petizione per rigiocare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Parigi, 2 lug – Ai nastri di partenza degli Europei di calcio, lacampione del mondo era certamente tra le favorite, se non la favoritissima, per aggiudicarsi il titolo. Ma i bleus, c’è poco da fare, non hanno brillato: anche quando ha vinto, la Nazionale transalpina non ha mai convinto. Troppi solisti, troppe prime donne, poco gioco di squadra. E così, alla fine, laha dovuto salutare tutti già agli ottavi di finale, battuta a sorpresa dallaal termine di unaal cardiopalma (3-3), risolta solo ai calci di rigore. La petizione per...

