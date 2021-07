Francesco Merloni dispensa un po' di ottimismo | ' Effetto Covid meno pesante del previsto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Merloni

corriereadriatico.it

E chi l'ha detto che la pandemia è stata una tagliola epocale per le Marche già destinate, secondo tutti i report economici, a scivolare verso il Sud? Sentite, uno che di economia ne mastica: 'Le restrizioni alle attività economiche e alla mobilità messe in atto per contenere la pandemia hanno influito sull'avvio di nuove imprese, ma in ...... si tiene una pubblica "lettura continua" della seconda enciclica di PapaLaudato si' ... Daniele Donadelli alla fisarmonica e Milkoal contrabbasso, e dalle letture a cura di Emanuele ...E chi l’ha detto che la pandemia è stata una tagliola epocale per le Marche già destinate, secondo tutti i report economici, a scivolare verso il Sud? Sentite Francesco ...Sono 209 gli studenti di quinta che hanno superato l’esame di Stato quest’anno. Massimo dei voti per sedici di loro ...