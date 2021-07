Francesca Michielin chiude il Taormina Film Fest 67

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 2 luglio 2021) Saràad aprire la cerimonia di premiazione della 67ma edizione delcondotta dall’attrice Anna Ferzetti, con il suo personale omaggio al maestro Franco Battiato, con cui ha avuto l’onore di collaborare, e alla sua grande musica. Come sarà articolato il programma di domani? Domani avrà luogo l’attesissima proiezione del documentario Lo schermo a tre punte di Giuseppe Tornatore, grazie alla SiciliaCommission che ha finanziato la digitalizzazione delesistente solo in 35mm. A seguire il regista Premio Oscar dialogherà in ...