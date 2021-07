Francesca Fialdini e la stoccata a Mara Venier: “Le starò sulle balle” (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Perché Mara Venier non annuncia mai il programma della Fialdini? Più delle volte i conduttori delle trasmissioni televisive che ne precedono un’altra, a pochi istanti dalla chiusura per rispetto verso il collega ricordano l’appuntamento del format successivo. E se a Mediaset Barbara D’Urso non lo ha mai fatto con Gerry Scotti e Paolo Bonolis, in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 luglio 2021) Perchénon annuncia mai il programma della? Più delle volte i conduttori delle trasmissioni televisive che ne precedono un’altra, a pochi istanti dalla chiusura per rispetto verso il collega ricordano l’appuntamento del format successivo. E se a Mediaset Barbara D’Urso non lo ha mai fatto con Gerry Scotti e Paolo Bonolis, in L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

BaritaliaNews : Francesca Fialdini durissima con Mara Venier “Lei non mi saluta perchè …” - infoitcultura : Francesca Fialdini racconta tutti gli screzi con Tiberio Timperi: cosa ha svelato sul rapporto con il conduttore - infoitcultura : Francesca Fialdini durissima con Mara Venier “Lei non mi saluta perchè …” - infoitcultura : Francesca Fialdini e Pif, fu davvero amore: il retroscena - annanamia : Francesca Fialdini durissima contro Mara Venier: 'In teoria lavoriamo per la stessa azienda, le starò sulle balle'.… -