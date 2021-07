FOTO – Primo giorno per Luciano Spalletti al Konami Training Center (Di venerdì 2 luglio 2021) Primo giorno per Luciano Spalletti al Konami Training Center, il nuovo tecnico è arrivato in compagnia del Presidente De Laurentiis L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 luglio 2021)peral, il nuovo tecnico è arrivato in compagnia del Presidente De Laurentiis L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

YosefPiperno : Foto già meme, non vedo l’ora di usarla dopo il primo Roma-Sassuolo 0-0 con autobus parcheggiato per 90 minuti - MundoNapoli : FOTO - Primo giorno di Spalletti al Konami Training Center. - infoitsport : Spalletti, primo giorno a Napoli: l'arrivo tra foto, autografi e saluti VIDEO - gaetano_barbati : C'è una foto di me che faccio il segno della vittoria mentre sono in attesa di mangiare un panino con la porchetta… - hhjeclipse : adesso modifico tutta la carrd di mika ci metto le mie foto in primo piano -