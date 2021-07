Formazioni ufficiali Svizzera-Spagna, quarti di finale Euro 2020 (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Svizzera-Spagna, incontro valevole per i quarti di finale di Euro 2020. Le due Formazioni, dunque, arrivano a questa sfida al termine di due partite davvero epiche. La Svizzera (arrivata terza nel girone dell’Italia) ha eliminato ai rigori contro ogni pronostico la Francia campione del mondo in carica e grande favorita per il successo finale. La Spagna, invece, ha vinto dopo una gara rocambolesca contro la Croazia: 5-3 ai tempi supplementari dopo essersi stati ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Ledi, incontro valevole per ididi. Le due, dunque, arrivano a questa sfida al termine di due partite davvero epiche. La(arrivata terza nel girone dell’Italia) ha eliminato ai rigori contro ogni pronostico la Francia campione del mondo in carica e grande favorita per il successo. La, invece, ha vinto dopo una gara rocambolesca contro la Croazia: 5-3 ai tempi supplementari dopo essersi stati ...

FORMAZIONI UFFICIALI Svizzera-Spagna, quarti di finale Euro 2020 Sportface.it Svizzera-Spagna, le formazioni ufficiali: c’è Freuler C’è anche il centrocampista nerazzurro scelto dal ct svizzero per il match con la Spagna delle 18 Di seguito le formazioni ufficiali del match: SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; W ...

Svizzera-Spagna, formazioni ufficiali. Rodriguez dal 1' Sono state diramate le formazioni ufficiali della prima partita dei quarti di finale di Euro2020. In campo il granata Rodriguez. Si giocherà alle 18 a San Pietroburgo. SVIZZERA ...

