Formazioni ufficiali Perù-Paraguay, quarti di finale Copa America 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Perù-Paraguay, gara valevole per i quarti di finale della Copa America 2021. La Blanquirroja di Gianluca Lapadula, autore di un gol e un assist nel 2-2 contro l’Ecuador, ha chiuso al secondo posto il gruppo B, quello del Brasile: si è piazzato dietro i padroni di casa, ma davanti alla Colombia, all’Ecuador e infine al Venezuela. Si è qualificato in anticipo anche il Paraguay, che ha però chiuso al terzo posto nel gruppo A, comandato dall’Argentina: fatale per la Nazionale di Berizzo la sconfitta ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Ledi, gara valevole per ididella. La Blanquirroja di Gianluca Lapadula, autore di un gol e un assist nel 2-2 contro l’Ecuador, ha chiuso al secondo posto il gruppo B, quello del Brasile: si è piazzato dietro i padroni di casa, ma davanti alla Colombia, all’Ecuador e infine al Venezuela. Si è qualificato in anticipo anche il, che ha però chiuso al terzo posto nel gruppo A, comandato dall’Argentina: fatale per la Nazionale di Berizzo la sconfitta ...

