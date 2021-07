Formazioni ufficiali Italia-Belgio, quarti di finale Euro 2020 (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Italia-Belgio, incontro valevole per i quarti di finale di Euro 2020. Le due nazionali si trovano dopo avere eliminato rispettivamente Portogallo e Austria. Il Belgio dell’interista Romelu Lukaku e del napoletano Dries Mertens, capace di aggiudicarsi il proprio girone in cui erano presenti Danimarca, Finlandia e Russia, agli ottavi ha solo avuto bisogno della rete di Thorgan Hazard. L’Italia, invece, nel proprio raggruppamento ha avuto ragione di Turchia, Svizzera e Galles senza incassare nemmeno ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Ledi, incontro valevole per ididi. Le due nazionali si trovano dopo avere eliminato rispettivamente Portogallo e Austria. Ildell’interista Romelu Lukaku e del napoletano Dries Mertens, capace di aggiudicarsi il proprio girone in cui erano presenti Danimarca, Finlandia e Russia, agli ottavi ha solo avuto bisogno della rete di Thorgan Hazard. L’, invece, nel proprio raggruppamento ha avuto ragione di Turchia, Svizzera e Galles senza incassare nemmeno ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI È il giorno della semifinale del campionato Primavera 1: Inter a caccia di un posto in finale per c… - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - roronacci : #Diretta Svizzera-Spagna ore 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv - Corriere dello Sport… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Euro2020 | #SvizzeraSpagna, le formazioni ufficiali - FiorentinaUno : EURO 2020, Svizzera-Spagna: le formazioni ufficiali - -