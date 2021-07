Formazioni ufficiali Belgio Italia: le scelte dei commissari tecnici (Di venerdì 2 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Belgio Italia match valido per i quarti di finale di Euro2020: le scelte dei commissari tecnici Ecco gli schieramenti ufficiali di Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020: le scelte dei commissari tecnici. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini. Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Ledimatch valido per i quarti di finale di Euro2020: ledeiEcco gli schieramentidi, match valido per i quarti di finale di Euro 2020: ledei(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini.(3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI È il giorno della semifinale del campionato Primavera 1: Inter a caccia di un posto in finale per c… - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne e Di Lorenzo confermati, novità in attacco - ProfidiAndrea : ? #BELITA, formazioni ufficiali #BEL: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T… -