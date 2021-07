Formazione: Fondazione Lavoro, contratti per 59,4% tirocinanti (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Labitalia) - Tasso di occupabilità oltre la media per i tirocini attivati da Fondazione Lavoro, l'agenzia per il Lavoro del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del Lavoro: quasi sei tirocinanti su dieci (il 59,4%) ottengono un'opportunità di Lavoro nei sei mesi successivi alla fine del tirocinio. Nove punti percentuali in più rispetto alla media degli altri soggetti promotori, che si ferma al 50,7 per cento. La conferma del trend positivo fatto registrare da Fondazione Lavoro arriva dalla quinta indagine 'Le performance degli enti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Labitalia) - Tasso di occupabilità oltre la media per i tirocini attivati da, l'agenzia per ildel Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del: quasi seisu dieci (il 59,4%) ottengono un'opportunità dinei sei mesi successivi alla fine del tirocinio. Nove punti percentuali in più rispetto alla media degli altri soggetti promotori, che si ferma al 50,7 per cento. La conferma del trend positivo fatto registrare daarriva dalla quinta indagine 'Le performance degli enti ...

