“Focolaio da Maiorca”. Variante Delta Covid, nella regione italiana obbligo di mascherine anche all’aperto (Di venerdì 2 luglio 2021) Variante Delta e Kappa del coronavirus, aumentano i contagi in Italia. A sottolinearlo è l’Iss nel report redatto con il ministero della Salute sui dati del monitoraggio relativi al periodo 21-27 giugno. “Sebbene in assoluto i nuovi casi di siano in diminuzione – scrive infatti l’Iss nella bozza del report -, la proporzione di casi di infezione da virus Sars-Cov-2 causati da varianti Delta e Kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibile a focolai circoscritti riportati in varie parti del Paese”. La Variante Kappa – o B.1.617.1 – è uno dei nomi con cui si indica uno dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)e Kappa del coronavirus, aumentano i contagi in Italia. A sottolinearlo è l’Iss nel report redatto con il ministero della Salute sui dati del monitoraggio relativi al periodo 21-27 giugno. “Sebbene in assoluto i nuovi casi di siano in diminuzione – scrive infatti l’Issbozza del report -, la proporzione di casi di infezione da virus Sars-Cov-2 causati da variantie Kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibile a focolai circoscritti riportati in varie parti del Paese”. LaKappa – o B.1.617.1 – è uno dei nomi con cui si indica uno dei ...

