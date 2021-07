Firenze: Uffizi acquistano bozzetto perduto negli Usa (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel giorno della ricorrenza dell'Indipendenza americana, il 4 luglio, le Gallerie degli Uffizi acquisteranno il bozzetto di un dipinto ottocentesco ritenuto perduto da molto tempo negli Stati Uniti. Si tratta de La maga di Endor evoca davanti a Saul lo spettro di Samuele, realizzato nel 1841 dal pittore romantico Giuseppe Sabatelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel giorno della ricorrenza dell'Indipendenza americana, il 4 luglio, le Gallerie degliacquisteranno ildi un dipinto ottocentesco ritenutoda molto tempoStati Uniti. Si tratta de La maga di Endor evoca davanti a Saul lo spettro di Samuele, realizzato nel 1841 dal pittore romantico Giuseppe Sabatelli L'articolo proviene daPost.

