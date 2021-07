Finisce l’Europeo di Spinazzola: lesione al tendine d’Achille sinistro per l’esterno della Nazionale (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà uno stop di di mesi quello che dovrà affrontare l’esterno della Nazionale italiana, Leonardo Spinazzola. Il giallorosso è uscito in lacrime all’80esimo della partita contro il Belgio. La Federcalcio ha confermato che il terzino ha rimediato una lesione al tendine d’Achille sinistro. Un infortunio che mette fine all’Europeo dell’ala di Mancini, tra le migliori in assoluto in questa competizione. In nottata la Nazionale rientra a Coverciano e nelle prossime ore le sue condizioni verranno valutate in ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà uno stop di di mesi quello che dovrà affrontareitaliana, Leonardo. Il giallorosso è uscito in lacrime all’80esimopartita contro il Belgio. La Federcalcio ha confermato che il terzino ha rimediato unaal. Un infortunio che mette fine aldell’ala di Mancini, tra le migliori in assoluto in questa competizione. In nottata larientra a Coverciano e nelle prossime ore le sue condizioni verranno valutate in ...

Advertising

Methamorphose30 : RT @GianniJ08: Finisce l'Europeo di Spina... Solo applausi per lui???????? #Spinazzola - ValentinaAscari : @oppositeoff Poveretto ?? purtroppo ha capito che per lui finisce qui l’europeo ?? - MErsettis : RT @GianniJ08: Finisce l'Europeo di Spina... Solo applausi per lui???????? #Spinazzola - RobertoArduini1 : RT @Valenti07151093: Ciao #ilunatici ovvio che sono contenta x la vittoria della nostra italia.. Ma mi dispiace molto x Spinazzola che for… - LucioMichele1 : RT @Valenti07151093: Ciao #ilunatici ovvio che sono contenta x la vittoria della nostra italia.. Ma mi dispiace molto x Spinazzola che for… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce l’Europeo Europei, la Spagna in semifinale: la Svizzera si arrende solo ai rigori Corriere dello Sport