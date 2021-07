Filippo Bisciglia, le parole sulla sua ex fidanzata: “Vorrei chiederla scusa” (Di venerdì 2 luglio 2021) Sebbene la sua avventura nella TV sia iniziata nel lontano 2006, Filippo Bisciglia ha conquistato il successo grazie a Temptation Island. Recentemente, il conduttore ha voluto rilasciare un’intervista in cui ha parlato di una delle sue ex fidanzato, colei che ha definito il suo primo amore. “Vorrei chiederle scusa” – Innamorato perso di Pamela Camassa, sua L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Sebbene la sua avventura nella TV sia iniziata nel lontano 2006,ha conquistato il successo grazie a Temptation Island. Recentemente, il conduttore ha voluto rilasciare un’intervista in cui ha parlato di una delle sue ex fidanzato, colei che ha definito il suo primo amore. “chiederle” – Innamorato perso di Pamela Camassa, sua L'articolo

Advertising

patrikcascino98 : Nel mio paese ci stanno talmente tante corna che se esci puoi sentire la sigla di Temptation Island con tanto di ve… - infoitcultura : Filippo Bisciglia: dopo l'incidente, guida solo carri armati | Foto - worldhes : RT @F00LF0RYOU5: il mio amore per filippo bisciglia è infinito #TemptationIsland - Maggie37685637 : RT @Iperborea_: Il prete quando al matrimonio di Claudia e Ste, al “Parli ora o taccia per sempre” vedrà spuntare Filippo Bisciglia in mezz… - LadyNews_ : #FilippoBisciglia lancia un appello alla sua ex: 'Incontriamoci, ti voglio chiedere scusa' -