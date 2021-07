Figliuolo al Giglio | Variante Delta? Dobbiamo accelerare sulle seconde dosi

Advertising

benny_bove : RT @DPCgov: Si sta concludendo la #CampagnaVaccinale nelle isole minori e il sopralluogo al #Giglio del Capo Dipartimento Curcio e del Comm… - infoitinterno : Il generale Figliuolo al Giglio per la seconda dose della vaccinazione di massa - LIDAMUGNAI : RT @QuiNewsElba: #Giglio Covid free, presenti Figliuolo e Curcio | Attualità #isoladelGiglio #isoleminori - QuiNewsElba : #Giglio Covid free, presenti Figliuolo e Curcio | Attualità #isoladelGiglio #isoleminori - infoitinterno : Covid, Figliuolo al Giglio: 'Ci sono vaccini sufficienti per 500mila dosi al giorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Giglio

Così il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti - Covid , generale Francesco, parlando con i giornalisti a margine della sua visita all'Isola delper la conclusione ...Si conclude simbolicamente all' isola del, alla presenza del commissario generale, la vaccinazione di tutti gli abitanti delle isole minori in Italia: una vaccinazione di massa, per chi ha scelto di farla, dai dodici anni in ...Si conclude simbolicamente all’isola del Giglio, alla presenza del commissario generale Figliuolo, la vaccinazione di tutti gli abitanti delle isole ...Così il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti-Covid, generale Francesco Figliuolo, parlando con i giornalisti a margine della sua visita all'Isola del Giglio per la conclusione ...