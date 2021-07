Fiction Mediaset | ecco tutti cosa vedremo la prossima stagione su Canale 5 | Raoul Bova protagonista assoluto | torna Vanessa Incontrada

(Di venerdì 2 luglio 2021) «Abbiamo fatto fatica, abbiamo rallentato perché lavecchio stile di5 non funzionava più ma adesso abbiamo trovato la strada giusta e i risultati sono in forte miglioramento». Lanciando i nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi si è soffermato anche sulla serialità targata: la «rivoluzione» messa in atto nelle ultime stagioni non sempre ha dato i frutti sperati (ad esempio i flop de Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e di Oltre la soglia con la Pession, entrambi per altro buoni prodotti), ammette l’amministratore delegato del gruppo, ma la nuova direzione intrapresa ha consentito di recuperare ascolti e le ...

Advertising

enrick81 : @CIAfra73 @famigliasimpson @AgoCannella @napoliforever89 @Tvottiano @OltreTv @BALDINIPAOLA @argento_tw… - SerieTvserie : Fiction Mediaset 2021-22: i titoli annunciati e le trame - zazoomblog : Fiction Mediaset autunno 2021 le nuove serie tv in onda su Canale 5 - #Fiction #Mediaset #autunno #nuove - infoitcultura : Fiction Mediaset 2021-22: i titoli annunciati e le trame - Luca0736613477 : @Ferdi2903 @Harold05110793 Infatti hai ragione quest' anno la Rai con ogni fiction ha avuto sempre successo.. Alcu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Mediaset

... e ancora 'sai quantecon Beppe Fiorello ci fa la Rai con i 50 milioni risparmiati nei ... 'Nel giorno in cui Pistocchi dà l'addio aquesti annunciano di aver preso i diritti di Coppa ...... al martedì la Champions, al mercoledì la("Abbiamo trovato una giusta via di mezzo tra il ... Pardo e Callegari lasciano Dazn per fare le telecronache in esclusiva sue si divideranno ...Giornata ricca di notizie quella di ieri per Mediaset con la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. Si parte con l’autunno 2021 ma anche con una grande notizia che riguarda ...Fiction Mediaset autunno 2021, le nuove serie tv in onda su Canale 5. Le fiction Mediaset 2021, la programmazione dei Palinsesti Mediaset ...