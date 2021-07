FI | Gasparri | bollette Ama a famiglie mentre topi invadono città

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Stanno arrivando nelle case dei romani leper il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Prendiamo il caso di un nucleo familiare composto da genitori e due figli residenti in un appartamento di un centinaio di metri quadri, per loro la tassa ammonta all’incirca a 440 euro all’anno, in due soluzioni.” “Intanto, laaffoga nei rifiuti. E l’emergenza generata dall’incapacità politica del Comune e della Regione, ha trasformato Roma in una vera e propria bomba ecologica.” “Le immondizie hanno invaso strade e marciapiedi; colonie disono presenti in tutti i quartieri, con seri rischi per la salute delle ...