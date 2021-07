Ferrari, Leclerc pre GP Austria: “Adoro questa pista: ci sono tutti i presupposti per fare bene” (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella conferenza stampa pre GP d’Austria, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha rilasciato delle dichiarazioni (riportate tramite la Gazzetta dello Sport): “Adoro questa pista perché ha un ritmo infernale, le ultime due curve poi sono difficili perché veloci e con il rischio di uscire di pista. È tra le mie favorite. E poi qui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Ferrari ad un bivio Binotto spiega la situazione tra i piloti Vettel e ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella conferenza stampa pre GP d’, il pilota dellaCharlesha rilasciato delle dichiarazioni (riportate tramite la Gazzetta dello Sport): “perché ha un ritmo infernale, le ultime due curve poidifficili perché veloci e con il rischio di uscire di. È tra le mie favorite. E poi qui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laad un bivio Binotto spiega la situazione tra i piloti Vettel e ...

