Fedriga | necessario fare squadra per ripartenza Paese

"Secondo la Commissione europea siamo l'unica Regione in Italia fortemente innovativa. Stiamo investendo molto, infatti, in ricerca e innovazione, asset strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia insieme a quello della logistica". Lo ha affermato questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in apertura dell'evento di presentazione del settimo Rapporto Bioeconomia in Europa, elaborato ogni anno dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo insieme ad Assobiotec e al Cluster Spring. "Tra i nostri obiettivi – ha spiegato Fedriga – il recupero di una vasta area del Porto vecchio di Trieste particolarmente ...

