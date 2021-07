Fantastico Warholm | dopo 29 anni batte il mitico record dei 400 ostacoli

(Di venerdì 2 luglio 2021) A Oslo nella tappa di Diamond League il norvegese fa segnare 46?70, cancellando il primato del 1992 di Young Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

I 400 ostacoli alle Olmpiadi di Tokyo del prossimo mese si annunciano come una delle gare più avvincenti:sfiderò l'arcirivale statunitense Rai Benjamin, che lo scorso mese ai Trials Usa ha ...I 400 ostacoli alle Olmpiadi di Tokyo del prossimo mese si annunciano come una delle gare più avvincenti:sfiderò l'arcirivale statunitense Rai Benjamin, che lo scorso mese ai Trials Usa ha ...A Oslo nella tappa di Diamond League il norvegese fa segnare 46'70, cancellando il primato del 1992 di Young. Grandissima impresa del norvegese Karsten Warholm, che questa sera nella tappa di Oslo del ...Warholm è scattato subito in maniera brillante prendendo subito il pieno possesso della pista. L'atleta norvegese è partito subito fortissimo incentrando immediatamente tutte le attenzioni su di lui.