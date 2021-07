Famosa influencer annuncia parto in diretta streaming per 12 mila euro: “Ho bisogno di fare soldi” (Di venerdì 2 luglio 2021) Una celebre influencer ha deciso di fare qualcosa per cui con molta probabilità sarà fortemente criticata: partorire in diretta. Lei si chiama Carla Bellucci ed è una influencer britannica di 39 anni con un seguito solo su Instagram di oltre 121 mila follower. Famosa influencer annuncia parto in diretta streaming: ecco perché Attualmente incinta, Carla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 luglio 2021) Una celebreha deciso diqualcosa per cui con molta probabilità sarà fortemente criticata:rire in. Lei si chiama Carla Bellucci ed è unabritannica di 39 anni con un seguito solo su Instagram di oltre 121follower.in: ecco perché Attualmente incinta, Carla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

