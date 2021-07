F1, Max Verstappen: “La Red Bull ha un ottimo passo gara, ho meno margini per le qualifiche” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’olandese Max Verstappen ha terminato le prove libere 2 del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Max non è andato oltre il piazzamento citato, ma non è preoccupato: “La macchina è ottima, non abbiamo particolari problemi“, le sue prime parole (fonte: speedweek.com). L’olandese, reduce dal successo nel primo weekend sul circuito di Spielberg, ha fatto capire che il lavoro sulla sua Red Bull procede per il meglio, anche se c’è la constatazione del miglioramento delle due Frecce Nere rispetto alla settimana passata. “La Mercedes sembra ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) L’olandese Maxha terminato le prove libere 2 del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Max non è andato oltre il piazzamento citato, ma non è preoccupato: “La macchina è ottima, non abbiamo particolari problemi“, le sue prime parole (fonte: speedweek.com). L’olandese, reduce dal successo nel primo weekend sul circuito di Spielberg, ha fatto capire che il lavoro sulla sua Redprocede per il meglio, anche se c’è la constatazione del miglioramento delle due Frecce Nere rispetto alla settimana passata. “La Mercedes sembra ...

Advertising

SkySportF1 : ?? DUE FERRARI IN TOP3 ? Max Verstappen davanti a tutti I risultati ? - SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - OA_Sport : #F1 Max Verstappen non si lascia scomporre dalle Mercedes, pur ammettendo il miglioramento delle Frecce Nere a Spie… - AXLPNL : RT @NetoDemetriou: Daniel Riccardo e Max Verstappen. #F1 - jermann_kurt : RT @NetoDemetriou: Daniel Riccardo e Max Verstappen. #F1 -