F1, Lando Norris: “Giornata impegnativa, la gestione delle gomme più morbide sarà decisiva in ottica gara” (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiudono all’insegna del numero 9 le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, per quanto riguarda Lando Norris. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) il giovane talento inglese (classe 1999, tra l’altro) si è piazzato proprio in nona posizione con 9 decimi di distacco dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton. “Nel complesso posso dire che abbiamo avviato un weekend con tante differenze rispetto allo scorso – spiega ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo provato le gomme più soft e, nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Si chiudono all’insegna del numero 9 le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, per quanto riguarda. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) il giovane talento inglese (classe 1999, tra l’altro) si è piazzato proprio in nona posizione con 9 decimi di distacco dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton. “Nel complesso posso dire che abbiamo avviato un weekend con tante differenze rispetto allo scorso – spiega ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo provato lepiù soft e, nel ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Lando #Norris: “Giornata impegnativa, la gestione delle gomme più morbide sarà decisiva in ottica gara” #AustrianGP ht… - OA_Sport : #F1, Lando #Norris: “Giornata impegnativa, la gestione delle gomme più morbide sarà decisiva in ottica gara”… - giovaafcim7 : prevedo un LANDO NORRIS ON FIRE vi avviso - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Norris si divertiva di più con #Sainz rispetto a #Ricciardo - ronthorp : RT @NetoDemetriou: Sebastian Vettel e Lando Norris. Fotografia via @Quadrant -