F1, GP Austria 2021: si apre il secondo capitolo del Red Bull Ring, Verstappen inizia la rincorsa al bis (Di venerdì 2 luglio 2021) Tutto è pronto per il via ufficiale del nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo il Gran Premio di Stiria dello scorso weekend, si rimane sul tracciato del Red Bull Ring per il secondo capitolo della doppietta di Spielberg: questa volta tocca al Gran Premio d’Austria. Siamo sempre più nel cuore dell’estate e, quindi, la massima categoria del motorsport inizia a mettere in palio punti sempre più pesanti, con la pausa agostana che si avvicina ad ampi passi, andando a chiudere la prima metà dell’annata. Oggi i piloti saranno di nuovo in azione sulla pista che, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Tutto è pronto per il via ufficiale del nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Dopo il Gran Premio di Stiria dello scorso weekend, si rimane sul tracciato del Redper ildella doppietta di Spielberg: questa volta tocca al Gran Premio d’. Siamo sempre più nel cuore dell’estate e, quindi, la massima categoria del motorsporta mettere in palio punti sempre più pesanti, con la pausa agostana che si avvicina ad ampi passi, andando a chiudere la prima metà dell’annata. Oggi i piloti saranno di nuovo in azione sulla pista che, ...

Advertising

SkySportF1 : GP d'Austria: momentaccio Bottas, non funziona nemmeno il pass. FOTO #AustrianGP #SkyMotori #Formula1 - SkySportF1 : F1, Verstappen nella conferenza del GP d'Austria: 'Non esultero più col burn-out' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Sainz al GP d'Austria: 'Stiamo lavorando e analizzando per migliorare in qualifica' #AustrianGP #SkyMotori #F1… - zazoomblog : LIVE F1 GP Austria 2021 in DIRETTA: risultati prove libere Ferrari per migliorare sul giro secco - #Austria… - infoitsport : Formula 1 2021, gli orari su TV8 e Sky del GP Austria a Spielberg -