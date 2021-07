F1, GP Austria 2021: Hamilton cerca la reazione, Verstappen risponde. Si infiamma la sfida Mondiale (Di venerdì 2 luglio 2021) Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, non hanno certo lesinato in fatto di emozioni e spunti. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) infatti, le variabili rispetto a sette giorni fa non sono mancate. In primo luogo i piloti hanno dovuto fare la conoscenza delle nuove gomme “prototipo” della Pirelli. Si tratta di pneumatici riveduti e corretti, ma solamente sull’asse posteriore. Dato che la casa della “P lunga” non ha modo di controllare la pressione delle gomme dei vari team in corsa, si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’, nono appuntamento deldi Formula Uno, non hanno certo lesinato in fatto di emozioni e spunti. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) infatti, le variabili rispetto a sette giorni fa non sono mancate. In primo luogo i piloti hanno dovuto fare la conoscenza delle nuove gomme “prototipo” della Pirelli. Si tratta di pneumatici riveduti e corretti, ma solamente sull’asse posteriore. Dato che la casa della “P lunga” non ha modo di controllare la pressione delle gomme dei vari team in corsa, si è ...

