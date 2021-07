F1, GP Austria 2021: Ferrari studia l’ala scarica al posteriore. La novità e dove si può arrivare in gara (Di venerdì 2 luglio 2021) La principale novità tecnica presentata dalla Ferrari in occasione del Gran Premio d’Austria riguarda l’alettone posteriore. È vero, sul tracciato di Spielberg è stato portato anche un nuovo fondo testato a turno dai due piloti, ma questo pezzo verrà eventualmente montato sulla SF21 solo a Silverstone. Invece, per il corrente weekend, si è deciso di cambiare proprio la rear wing. La Scuderia di Maranello ha rispolverato il profilo principale a cucchiaio, accantonando quello piatto visto settimana scorsa durante il GP di Stiria. L’obiettivo dei tecnici del Cavallino Rampante è quello di ridurre la resistenza all’avanzamento ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) La principaletecnica presentata dallain occasione del Gran Premio d’riguarda l’alettone. È vero, sul tracciato di Spielberg è stato portato anche un nuovo fondo testato a turno dai due piloti, ma questo pezzo verrà eventualmente montato sulla SF21 solo a Silverstone. Invece, per il corrente weekend, si è deciso di cambiare proprio la rear wing. La Scuderia di Maranello ha rispolverato il profilo principale a cucchiaio, accantonando quello piatto visto settimana scorsa durante il GP di Stiria. L’obiettivo dei tecnici del Cavallino Rampante è quello di ridurre la resistenza all’avanzamento ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Max non molla la 1° posizione (-30 ??) ?? Vettel e Tsunoda sorprendono, Ferrari dietro IL LIVE… - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? DUE FERRARI IN TOP3 ? Max Verstappen davanti a tutti I risultati ? - OA_Sport : #F1 Ferrari studia l’ala scarica al posteriore. La novità e dove si può arrivare in gara - sportli26181512 : F1, Verstappen dopo le prove libere del GP Austria: 'Ho buone sensazioni in macchina': Il pilota della Red Bull ha… -